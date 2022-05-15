ميقاتي من وزارة الداخلية: ما حصل اليوم هو انجاز بكل معنى الكلمة

أفاد مندوب "لبنان 24" عن وصول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى مبنى وزارة الداخلية للاطلاع على سير العملية الانتخابية.

واستهل ميقاتي زيارته لوزارة الداخلية باجتماع عقده مع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي.

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وأعلن ميقاتي من وزارة الداخلية والبلديات " ان ما حصل اليوم هو انجاز بكل معنى الكلمة والدولة قامت بواجبها في انجاز الانتخابات بشكل كامل".

وقال بعد اجتماع عقده مع وزير الداخلية بسام مولوي عقب اقفال صناديق الاقتراع:

اليوم تحركت الدولة بكل عناصرها من جيش وقوى أمن ورؤساء أقلام وقضاة وأكثر من 120 ألف شخص تحركوا على الارض وهذا إنجاز "منشوف حالنا فيه".

اضاف ردا على سؤال: نتمنى ان تنتج هذه الانتخابات مجلس نواب يتعاون مع السلطة التنفيذية المقبلة كي ننتشل لبنان من الازمة الحالية. ومع استقالة الحكومة أتمنى أن لا تتأخر الاستشارات النيابية لإنقاذ لبنان.

واشار الى ان الكهرباء موجودة في كل مراكز الاقتراع وهذا بحد ذاته عامل جيد في ظروف كالتي نعيشها.

وختم ميقاتي: الانتخابات انتهت كل انتخابات وإنتو بخير.