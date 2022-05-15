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لبنان

داليا جنبلاط تزور وكالة داخلية الغرب في "التقدمي" (صور)

Lebanon 24
15-05-2022 | 12:09
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زارت داليا وليد جنبلاط وكالة داخلية الغرب في "التقدمي"، حيث إطلعت على سير العملية الانتخابية قبل ساعات قليلة من اقفال صناديق الاقتراع.
 
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