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لبنان

قبيل اقفال الصناديق.. جرحى في المنية ورشق بالحجارة في زحلة

Lebanon 24
15-05-2022 | 12:20
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 سقط عدد من الجرحى جراء إشكال حصل في قلم اقتراع مدرسة بحنين الرسمية، مما أدى الى توقف العملية الانتخابية. وقد نفذت عناصر الجيش انتشارا واسعا لفض الاشكال.
 
وفي زحلة، تعرض رؤساء الاقلام في مركز شهابية الفاعور للرشق بالحجارة.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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