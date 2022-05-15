قبيل اقفال الصناديق.. جرحى في المنية ورشق بالحجارة في زحلة

سقط عدد من الجرحى جراء إشكال حصل في قلم اقتراع مدرسة بحنين الرسمية، مما أدى الى توقف العملية الانتخابية. وقد نفذت عناصر الجيش انتشارا واسعا لفض الاشكال.

وفي زحلة، تعرض رؤساء الاقلام في مركز شهابية الفاعور للرشق بالحجارة.