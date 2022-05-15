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لبنان

في زحلة العملية الانتخابية تستكمل داخل بعض المراكز

Lebanon 24
15-05-2022 | 13:07
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 استكملت العملية الانتخابية في المراكز التالية في زحلة: الدلهمية- حزرتا - الناصرية - بر الياس - علي النهري - الفاعور للناخبين الموجودين فيها.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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