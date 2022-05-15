21
o
بيروت
22
o
طرابلس
17
o
صور
22
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
16
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
20
o
بشري
21
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
على وقع انفجار 4 آب والازمة الاقتصادية... معركة انتخابية خجولة في بيروت
جو لحود-Joe Lahoud
|
Lebanon 24
15-05-2022
|
13:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
خاضت العاصمة بيروت استحقاقها الدستوري وهي لم تلملم بعد الجراح والاوجاع والأشلاء التي سببها انفجار الرابع من آب في المرفأ والذي ترك صوره مرسومة في جدران المدينة المشلعة وفي وجوه ابنائها الحزينة.
Advertisement
وعلى ما يبدو لم تتوقف نتائج الانفجار عند معالم ووجوه العاصمة، انما تخطتها لتصل الى العملية الانتخابية التي انطلقت منذ ساعات صباح اليوم الأحد الاولى.
فوفق بعض المتابعين لمجريات العملية الانتخابية في بيروت بدائرتيها الاولى والثانية، يمكن القول ان المدينة عاشت نوعا من الصمت ترجم بالنسب الخجولة ان لم نقل المتدنية التي سجلت في دفاتر الاقبال على العملية الانتخابية.
كما ان المدينة أظهرت من خلال حراك هذا النهار ان الصوت"العقابي" فيها سيكون الأكثر ارتفاعا مقارنة بباقي المناطق والمحافظات والأقضية اللبنانية، اذ من المرجح ان تتمكن لوائح "القوى التغييرية" من خرق صفوف الاحزاب والشخصيات التقليدية التي غالبا ما تترشح وتتمثل في المدينة.
وفي هذا الاطار، يؤكد مصدر متابع لـ "لبنان 24" ان بيروت ستشكل نهجا قد يتبعه اللبنانيون في مختلف المفاصل الدستورية المقبلة، وهذا أمر طبيعي، فالتغيير عادة يبدأ من المدن والعواصم".
كما ان العملية الانتخابية التي شهدتها مناطق العاصمة بيروت، ترافقت مع ركود اقتصادي وازمة معيشية لم تشهدها "ست الدنيا" حتى في أيام الحروب والازمات المسلحة.
بين المقاطعة والمشاركة
كانت الانظار خلال هذا النهار متجهة الى نسبة الاقتراع في العاصمة التي تعيش تداعيات غياب "تيار المستقبل" عن المعركة الانتخابية وما لحقها من دعوات كثيرة للمقاطعة.
وخلال هذا اليوم الانتخابي كانت الأجواء متفاوتة بين مراكز الاقتراع في دائرتي بيروت الاولى والثانية، حيث شهد "مجمع المدارس" في الجناح إقبالاً لافتاً مع فتح صناديق الاقتراع، فيما شهدت مدرسة "عمر فروخ" نسبة مشاركة لافتة منذ الصباح الباكر، قبل أن تتراجع مع ساعات النهار.
أما في مدرسة "خديجة الكبرى"، فبدت المشاركة في الاقتراع خجولة بالرغم من أنّها أكبر مراكز الاقتراع في بيروت الثانية.
وشهدت دائرة بيروت الثانية معركة انتخابية حامية، في ظل حالة ترقب لحجم المقاطعة التي دعا إليها جمهور الرئيس سعد الحريري.
وبدا لافتا التجمع الذي دعا اليه أنصار الرئيس الحريري أمام "بركة المقاطعة" عند العاشرة صباحاً في حي البرجاوي بطريق الجديدة، لتأكيد التزامهم بقرار المقاطعة.
وكان مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان حذّر من "خطورة الامتناع عن المشاركة في الانتخابات ومن خطورة انتخاب الفاسدين"، معتبراً أنّ "الانتخابات هي الفرصة المتوافرة أمامنا لتحقيق التغيير".
اشكالات وخروقات
وتماشيا مع الوضع الانتخابي العام في مختلف المناطق اللبنانية، لم تشهد العاصمة بدائرتيها الاولى والثانية مشاكل كبيرة يمكن التوقف عندها او الاضاءة عليها بشكل كبير، فمختلف الاشكالات القليلة التي عرفتها العاصمة بدت فردية ولم تتطور او تأخذ الطابع العام.
وعلى صعيد الخروقات التي تم تسجيلها خلال ساعات النهار، بدت نسبة الالتزام في الاقتراع الصحيح في بيروت متقدمة وجاءت الخروقات مماثلة لبعض النقاط التي سجلت في مختلف الدوائر كخرق السرية الانتخابية او توزيع بعض الرشاوى دون امكانية الكلام عن تعميم لهاتين الحالتين.
تنافس وأرقام
وفي التالي، صورة شاملة وواسعة عن اللوائح المتنافسة ومرشحيها ونسب الاقتراع التي سجلت خلال هذا النهار.
بيروت الاولى :
وخلال هذا اليوم الانتخابي الطويل، تنافس ضمن دائرة بيروت الاولى 39مرشحاً موزعون في 6 لوائحَ، والتنافس في ما بينهم تم على 8 مقاعدَ تتمثل من خلالها "بيروت الاولى" في برلمان 2022
وتطورت نسبة الاقتراع في الدائرة وفقا للتالي:
• 9 صباحا: 1.67%
• 11 قبل الظهر: 9.78%
• 2 بعد الظهر: 20.92%
• 4 بعد الظهر: 27.84%
• 6 بعد الظهر: 27.84%
• 7 مساء اي عند اقفال صناديق الاقتراع: 27.84%
بيروت الثانية:
وخلال هذا اليوم الانتخابي الطويل، تنافس ضمن دائرة بيروت الاولى85 مرشحاً موزعون في 10 لوائحَ، والتنافس في ما بينهم تم على 11 مقاعدَ تتمثل من خلالها "بيروت الاولى" في برلمان 2022.
وتطورت نسبة الاقتراع في الدائرة وفقا للتالي
• 9 صباحا: 0.79%
• 11 قبل الظهر: 12.80%
• 2 بعد الظهر: 20.92%
• 4 بعد الظهر: 22.67%
• 6 بعد الظهر: 32.45%
• 7 مساء اي عند اقفال صناديق الاقتراع: 38.45%
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الصناديق أقفلت... اليكم نسب الاقتراع الأولية غير الرسمية
Lebanon 24
الصناديق أقفلت... اليكم نسب الاقتراع الأولية غير الرسمية
08:50 | 2022-05-15
15/05/2022 08:50:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"مفاجآت تسونامية"
Lebanon 24
"مفاجآت تسونامية"
01:45 | 2022-05-15
15/05/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نسبة الاقتراع في كل لبنان على مدار الساعة.. إليكم آخر الأرقام
Lebanon 24
نسبة الاقتراع في كل لبنان على مدار الساعة.. إليكم آخر الأرقام
04:30 | 2022-05-15
15/05/2022 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دائرة انتخابيّة تتخطّى كل دوائر لبنان بنسبة الاقتراع.. من هي؟
Lebanon 24
دائرة انتخابيّة تتخطّى كل دوائر لبنان بنسبة الاقتراع.. من هي؟
07:33 | 2022-05-15
15/05/2022 07:33:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما تزوجت من رجل الاعمال الشهير... أين أدلت جيسيكا عازار بصوتها؟ (صور)
Lebanon 24
بعدما تزوجت من رجل الاعمال الشهير... أين أدلت جيسيكا عازار بصوتها؟ (صور)
08:45 | 2022-05-15
15/05/2022 08:45:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
جو لحود-Joe Lahoud
أيضاً في لبنان
12:30 | 2022-05-15
١٥ أيار ٢٠٢٢.. تذكّروا هذا اليوم جيدًا
08:50 | 2022-05-15
الصناديق أقفلت... اليكم نسب الاقتراع الأولية غير الرسمية
16:08 | 2022-05-15
آخر أرقام الفرز في دائرة الشوف - عاليه.. من هي اللوائح المتقدّمة؟
15:52 | 2022-05-15
بالأرقام.. إليكم نسب الإقتراع شبه النهائية في كل الدوائر الانتخابية
15:37 | 2022-05-15
إطلاق نار كثيف في طرابلس.. ما القصّة؟
15:30 | 2022-05-15
"دائرة الجنوب الثالثة": الخرق ممكن وحزب الله اثبت شعبيته!
فيديو
لمحبي المركبات العائلية المريحة... تعرفوا إلى سيارة "فولكس فاغن" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
لمحبي المركبات العائلية المريحة... تعرفوا إلى سيارة "فولكس فاغن" الجديدة! (فيديو)
14:00 | 2022-05-15
15/05/2022 23:24:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مغامرة انتهت بشكل مأساوي.. قفز للغطس من قمة جبل وعائلته صورت نهايته! (فيديو)
Lebanon 24
مغامرة انتهت بشكل مأساوي.. قفز للغطس من قمة جبل وعائلته صورت نهايته! (فيديو)
05:00 | 2022-05-15
15/05/2022 23:24:19
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرها يتراوح ما بين 19100 و21500 دولار... إليكم مواصفات سيارة "Tata" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
سعرها يتراوح ما بين 19100 و21500 دولار... إليكم مواصفات سيارة "Tata" الجديدة (فيديو)
14:00 | 2022-05-13
15/05/2022 23:24:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact