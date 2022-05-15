Advertisement

لبنان

ماذا قال وزير الداخليّة عن عمليّة إصدار النتائج؟

Lebanon 24
15-05-2022 | 13:24
A-
A+
Doc-P-952661-637882436073074802.jpg
Doc-P-952661-637882436073074802.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رأى وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أنّ "اليوم الانتخابي الطويل كان مقبولاً نسبةً للأوضاع التي نعيشها". وقال: "تجاوزنا التحدّيات".
 
 
وأكّد مولوي للـ"أم تي في" أنّه يتابع الوضع الأمني بشكلٍ حثيث منذ ليل أمس، وأضاف: "أنجزنا الانتخابات كما وعدنا المواطنين ومهما كانت الشوائب فهي أفضل من الوضع الذي نعيشه".
Advertisement
 
 
وقال: "نسبة الاقتراع غير مرتفعة، ولا أعرف إن كان ذلك خيار المواطنين أو يخدم التوجّه السياسي للذين قاطعوا الانتخابات".
 
 
وتابع مولوي: "وعدتُ المواطنين بأنّني مندوبهم في هذه الإنتخابات ونسبة الاقتراع في جبل لبنان مرتفعة وهي الأعلى".
 
 
وأشار إلى أنّ "عمليّة إصدار النتائج معقّدة قليلاً، ويجب على المواطنين "يطولوا بالهم" وأطمئن الناس أنّ العمليّة مضمونة وتتمّ بشفافية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:30 | 2022-05-15
13:30 | 2022-05-15
08:50 | 2022-05-15
16:08 | 2022-05-15
15:52 | 2022-05-15
15:37 | 2022-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website