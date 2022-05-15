ماذا قال وزير الداخليّة عن عمليّة إصدار النتائج؟

رأى وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أنّ "اليوم الانتخابي الطويل كان مقبولاً نسبةً للأوضاع التي نعيشها". وقال: "تجاوزنا التحدّيات".

وأكّد مولوي للـ"أم تي في" أنّه يتابع الوضع الأمني بشكلٍ حثيث منذ ليل أمس، وأضاف: "أنجزنا الانتخابات كما وعدنا المواطنين ومهما كانت الشوائب فهي أفضل من الوضع الذي نعيشه".

Advertisement

وقال: "نسبة الاقتراع غير مرتفعة، ولا أعرف إن كان ذلك خيار المواطنين أو يخدم التوجّه السياسي للذين قاطعوا الانتخابات".

وتابع مولوي: "وعدتُ المواطنين بأنّني مندوبهم في هذه الإنتخابات ونسبة الاقتراع في جبل لبنان مرتفعة وهي الأعلى".

وأشار إلى أنّ "عمليّة إصدار النتائج معقّدة قليلاً، ويجب على المواطنين "يطولوا بالهم" وأطمئن الناس أنّ العمليّة مضمونة وتتمّ بشفافية".