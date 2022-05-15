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لبنان
ميقاتي اطلع على بدء عمل لجان القيد الابتدائية في قصر العدل: رغم كل الصعوبات يبقى ميزان العدل هو الذي يصون الوطن
Lebanon 24
15-05-2022
|
14:29
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زار رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مساء اليوم وزارة العدل في بيروت حيث استقبله وزير العدل القاضي هنري خوري وجرى البحث في الاستعدادات القضائية لمواكبة فرز اصوات الاقتراع للانتخابات النيابية واعلان نتائجها.
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بعد ذلك إنتقل الرئيس ميقاتي والوزير خوري الى قصر العدل في بيروت وكان في استقبالهما مدير عام وزارة العدل القاضي محمد المصري والرئيس الاول لمحكمة الاستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وقد أطلع رئيس الحكومة على بدء عمل لجان القيد الابتدائية في المرحلة الاخيرة من الانتخابات النيابية.
وفي ختام الزيارة قال رئيس الحكومة: اردنا أن يكون ختام هذا النهار مسكا ، ولذلك حضرنا الى الحصن الاول للعدل في لبنان لتأكيد شكرنا للمواكبة القضائية لهذا النهار الانتخابي الطويل. العدل أساس الملك بالتأكيد، ورغم كل الصعوبات يبقى ميزان العدل هو الذي يصوّب الامور ويصون الوطن. ومن هنا اتوجه بالشكر الى كل السلك القضائي على عمله ، كما اوجه التحية الى معالي وزير العدل على جهده ومتابعته الدؤوبة لشؤون العدل وشجونه".
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