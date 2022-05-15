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لبنان

باسيل: "بعد شوي رح نقلن المعركة مع مين"

Lebanon 24
15-05-2022 | 14:00
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وصل رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل الى المقر العام للتيار في ميرنا الشالوحي.
 
 
وقال باسيل للـ"أو تي في": "بعد شوي رح نقلن المعركة مع مين".
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