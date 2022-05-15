Advertisement

لبنان

المكاري: الدولة نجحت باجراء الانتخابات

Lebanon 24
15-05-2022 | 14:12
A-
A+
Doc-P-952674-637882459784764062.jpg
Doc-P-952674-637882459784764062.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نوه وزير الاعلام زياد المكاري باليوم الانتخابي الطويل، معتبرا أن "ما حدث امر عظيم، اذ جرت العملية من دون مشاكل، على الرغم من كل رهانات القوى السياسية وغير السياسية بعدم حصولها"، مؤكدا أن "الدولة نجحت بإجراء الانتخابات".
Advertisement

وقال: "الاعلام قام بدوره على أكمل وجه، ونقل الحقيقة، بمرها وحلوها. وانا لم الاحظ أي شيء نافرا في عمل الاعلام، ويتم نقل الامور بطريقة جيدة، والمهم عدم وجود اذى في كل ما يتم نقله أو بثه، فالمسؤولية مهمة من خلال الحفاظ على أخلاقية المهنة".
 
وأشار الى ان "الامر لا يخلو من خرق الموضوعية والمهنية، من قبل بعض الاعلاميين، وهذا يحصل في الانتخابات حتى في اوروبا ضمن اللعبة الديموقراطية، المهم الا تتعدى هذه الحدود".
 
وعن السماح للاعلاميين بالانتخاب كرؤساء الاقلام قبل موعد الانتخابات قال: "وردتني مطالبات لتحقيق هذه الخطوة، ولكن بسبب التأخر وعدم توفر الوقت، لم نستطع ضم الفقرة للقانون الانتخابي. الاعلاميون يعملون في الانتخابات كالقوى الامنية ورؤساء الاقلام، وسنعمل في الوقت المتبقي لنا لتحقيق هذا الامر، والبدء بالمطالبة بهذه الخطوة للانتخابات المقبلة".
 
وعن المحطة الاخبارية للصم عبر تلفزيون لبنان، اشار وزير الاعلام الى انه "اجتمع مع جمعيات تهتم بذوي الاحتياجات الخاصة، وشرح لها بأن هناك 12 الف اصم في لبنان لا يستطيعون سماع نشرات الاخبار. وانه وعد بوجود لغة الاشارة مع نشرة تلفزيون لبنان، مبديا فخره بأنها ستعرض اليوم للمرة الاولى في نشرة السابعة والنصف المسائية، بحيث من سيحكي لغة الاشارة سيكون ضمن شاشة صغيرة الى جانب المذيع الرئيسي للنشرة".
 
وختم مكاري: "مهما كانت نتائج الانتخابات، فهي ستعكس ارادة الناخب، وعلى الجميع تقبلها، ويجب الا يشعر الفائز بقوة فائضة لانها عملية ديموقراطية لتجديد الطبقة السياسية والدم السياسي، ولا يمكن أن يتقدم بلد من دون تجديد طبقته السياسية دائما. وغدا يوم آخر".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:30 | 2022-05-15
13:30 | 2022-05-15
08:50 | 2022-05-15
16:08 | 2022-05-15
15:52 | 2022-05-15
15:37 | 2022-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website