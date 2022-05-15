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لبنان

الاعتداء على مراسل "المنار" في مشغرة لهذا السبب!

Lebanon 24
15-05-2022 | 15:01
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تعرض مراسل قناة "المنار" ماهر قمر للاعتداء بالضرب خلال توجهه وفريق القناة لتغطية الإنتخابات النيابية في أحد مراكز الإقتراع في مشغرة، مما أدى إلى إصابات بالغة وكسور ورضوض في مختلف أنحاء جسده، وذلك بسبب خلاف على أحقية المرور. كما عمد المعتدون الى تكسير سيارة الفريق. وادعى قمر لدى الجهات الأمنية والقضائية.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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