بيانٌ من "الداخلية" عن تأخر إصدار النسب النهائية للاقتراع.. ماذا فيه؟

صدر عن مكتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي البيان التالي:



"إن التأخر في إصدار النسب النهائية رسمياً يعود الى استمرار عملية الاقتراع في عدد من الاقلام في عكار وقلمين في جبل لبنان، لمن كانوا في باحة تلك المراكز عند الساعة السابعة من مساء اليوم".

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