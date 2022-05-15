كورونا في لبنان: 78 إصابة جديدة.. ماذا عن الوفيات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل " 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1098034 ، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة".

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