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لبنان

إطلاق نار كثيف في طرابلس.. ما القصّة؟

Lebanon 24
15-05-2022 | 15:37
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أفاد مندوب "لبنان24" في الشمال عن حصول إطلاق نار كثيف في طرابلس تزامناً مع إلقاء قنبلة ابتهاجاً بحصول بعض اللوائح على حواصل انتخابية. 
 
 
 
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