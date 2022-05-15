بالأرقام.. إليكم نسب الإقتراع شبه النهائية في كل الدوائر الانتخابية

نشرت غرفة العمليات في قوى الأمن الداخلي جدولاً بنسب الاقتراع التقريبية للمقيمين بعد إقفال الصناديق، باستثناء 60 مركزاً من أصل 1752.

وجاءت نسب الاقتراع في الدوائر وفق التالي:

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بيروت الأولى: 28.50%

بيروت الثانية: 38.33%

البقاع الأولى (زحلة): 43.02%

البقاع الثانية (البقاع الغربي وراشيا): 34.20%

البقاع الثالثة (بعلبك - الهرمل): 48.90%

الجنوب الأولى (جزين - صيدا): 42.30%

الجنوب الثانية (صور - قرى صيدا): 42.77%

الجنوب الثالثة (بنت جبيل - مرجعيون وحاصبيا - النبطية): 41.76%

الشمال الأولى (عكار): 40.73%

الشمال الثانية (المنية - الضنية - مدينة طرابلس): 30.60%

الشمال الثالثة (الكورة - البترون - بشري - زغرتا): 38.45%

جبل لبنان الأولى (جبيل - كسروان): 55.93%

جبل لبنان الثانية (المتن): 42.70%

جبل لبنان الثالثة (بعبدا): 43.44%

جبل لبنان الرابعة (الشوف - عاليه): 44.49%.