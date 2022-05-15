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لبنان

بالأرقام.. إليكم نسب الإقتراع شبه النهائية في كل الدوائر الانتخابية

Lebanon 24
15-05-2022 | 15:52
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نشرت غرفة العمليات في قوى الأمن الداخلي جدولاً بنسب الاقتراع التقريبية للمقيمين بعد إقفال الصناديق، باستثناء 60 مركزاً من أصل 1752. 
وجاءت نسب الاقتراع في الدوائر وفق التالي:
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بيروت الأولى: 28.50%
بيروت الثانية: 38.33%
البقاع الأولى (زحلة): 43.02%
البقاع الثانية (البقاع الغربي وراشيا): 34.20%
البقاع الثالثة (بعلبك - الهرمل): 48.90%
الجنوب الأولى (جزين - صيدا): 42.30%
الجنوب الثانية (صور - قرى صيدا): 42.77%
الجنوب الثالثة (بنت جبيل - مرجعيون وحاصبيا - النبطية): 41.76%
الشمال الأولى (عكار): 40.73%
 
الشمال الثانية (المنية - الضنية - مدينة طرابلس): 30.60%
الشمال الثالثة (الكورة - البترون - بشري - زغرتا): 38.45%
جبل لبنان الأولى (جبيل - كسروان): 55.93%
جبل لبنان الثانية (المتن): 42.70%
جبل لبنان الثالثة (بعبدا): 43.44%
جبل لبنان الرابعة (الشوف - عاليه): 44.49%.
النتيجة النهائية للإقتراع: 41.04%

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