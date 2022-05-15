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لبنان

آخر أرقام الفرز في دائرة الشوف - عاليه.. من هي اللوائح المتقدّمة؟

Lebanon 24
15-05-2022 | 17:10
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كشفت الأرقام الأولية أن لائحة "الشراكة والإرادة" تتقدّم بقوة في دائرة الشوف - عاليه، في حين تأتي بعدها لائحة "الجبل".
 
وبحسب الأرقام الأوليّة، فقد حازت اللوائح الـ7 في الشوف - عاليه على الأصوات التالية: 
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الشراكة والإرادة: 38434
صوتك ثورة: 1626
لائحة الجبل: 17038
قادرين: 572
توحدنا للتغيير:16621
سيادة وطن:2061
الجبل ينتفض: 1177
 
حصيلة الفرز في 57 قلماً ضمن إقليم الخروب من أصل 132 (باستثناء بلدة برجا):
 
الشراكة والإرادة: 6368
صوتك ثورة: 608
لائحة الجبل: 3421
قادرين: 95
توحدنا للتغيير: 2049
الجبل ينتفض: 59
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