آخر أرقام الفرز في دائرة الشوف - عاليه.. من هي اللوائح المتقدّمة؟

كشفت الأرقام الأولية أن لائحة "الشراكة والإرادة" تتقدّم بقوة في دائرة الشوف - عاليه، في حين تأتي بعدها لائحة "الجبل".

وبحسب الأرقام الأوليّة، فقد حازت اللوائح الـ7 في الشوف - عاليه على الأصوات التالية:

Advertisement

الشراكة والإرادة: 38434

صوتك ثورة: 1626

لائحة الجبل: 17038

قادرين: 572

توحدنا للتغيير:16621

سيادة وطن:2061

الجبل ينتفض: 1177

حصيلة الفرز في 57 قلماً ضمن إقليم الخروب من أصل 132 (باستثناء بلدة برجا):

الشراكة والإرادة: 6368

صوتك ثورة: 608

لائحة الجبل: 3421

قادرين: 95

توحدنا للتغيير: 2049

الجبل ينتفض: 59