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لبنان

باسيل: التيار الوطني الحر خرج من معركة الانتخابات منتصراً وسوف يكون لديه كتلة نيابية كبيرة

Lebanon 24
15-05-2022 | 16:23
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أكد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أن "التيار الوطني الحر خرج من معركة الانتخابات منتصراً وسوف يكون لديه كتلة نيابية كبيرة".

وقال: "أشكر "التيار الوطني الحر" على كل الجهود التي قام بها وكالعادة مجاناً كما القوى الأمنية والجهات الرسمية والرقابية ما يدحض كل الادعاءات حول تطيير الانتخابات".
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وأضاف باسيل أن "التيار لم يكن بمعركة مع القوات والاشتراكي والكتائب وأمل وغيرهم بل بمعركة بدأت في 17 تشرين مع اميركا و"اسرائيل" وحلفائها"، مضيفًا أن "الأموال التي صرفت في الانتخابات مصدرها إقليمي معروف ما يدل على أن المعركة هي على هذا المستوى".

وقال: "رئيس حزب القوات أعلن سابقاً بأنه أصبح الحزب الاول مسيحياً وما هو اكيد بأنه هو الحزب الاول في شراء الضمائر والذمم".

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