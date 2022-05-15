جعجع: متفوقون على "التيار" في كل المناطق المسيحية

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أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع في تصريح، أن "الارقام الأولية لنتائج الانتخابات النيابية في كل المناطق المسيحية تشير الى تقدم "القوات" على "التيار الوطني الحر"، ما يعني ان الرأي العام المسيحي الذي بقي مصادرا طوال 17 سنة بيد "حزب الله" انتقل الى الضفة الاخرى".واشار الى ان "موقف حزب القوات واضح تجاه سيادة لبنان وهذا ما لا يريده حزب الله وهذا ما حاول القيام به اليوم". واعلن انه "اتصل شخصيا برئيس الحكومة ووزير الداخلية للحؤول دون حصول تجاوزات فاضحة".وفي حديث مع إلاعلاميين في معراب قال جعجع: على اثر طرد مندوبين القوات من داخل اقلام الاقتراع في دائرة بعلبك -الهرمل واستبدال حزب الله الاوراق من داخل الملفات،وجه جعجع نداء الى الرئيس ميقاتي والوزير مولوي التدخل فورًا وايقاف الاقلام التي تشهد هذه المخالفات "لانني اعي تماما انهما يريدان اجراء العملية الانتخابية في جو ديمقراطي وحرّ وشفاف. كما وطالبهما بإرسال لجنة تحقيق خاصة لاستجماع الأوراق من جديد ومن ثم استكمال عملية الفرز مجددا.واكد "سنواكب عملية الفرز حتى النهاية حتى تكون افضل عملية انتخابية في لبنان".وردا على سؤال اعلن "ان المؤشرات الأولية للنتائج جيدة، انطلاقا من هنا "يقومون بما يقومون به" وبالتالي لا يجوز الفوز من خلال التزوير الذي نراه في بعلبك الهرمل على "عينك يا تاجر" والصور التي التقطتها كل التلفزيونات خير دليل على ذلك.