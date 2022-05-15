"المستقبل" ينفي توجيه مناصريه للتصويت لأسامة سعد في صيدا

تتناقل مواقع الكترونية ووسائل تواصل اجتماعي أخباراً عن أن "تيار المستقبل" طلب من مناصريه للتصويت للنائب أسامة سعد .

يهمّ تيار المستقبل أن ينفي هذه الأخبار جملة وتفصيلاً ويؤكد انه التزم بقرار الرئيس سعد الحريري ولم يشارك في العملية الإنتخابية لا اقتراعاً ولا تصويتاً ولم يطلب من مناصريه التصويت للنائب سعد ولا لأحد من المرشحين.

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