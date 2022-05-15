Advertisement

لبنان

"المستقبل" ينفي توجيه مناصريه للتصويت لأسامة سعد في صيدا

Lebanon 24
15-05-2022 | 16:59
A-
A+
Doc-P-952727-637882560998767348.jpg
Doc-P-952727-637882560998767348.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تتناقل مواقع الكترونية ووسائل تواصل اجتماعي أخباراً عن أن "تيار المستقبل" طلب من مناصريه للتصويت للنائب أسامة سعد .
يهمّ تيار المستقبل أن ينفي هذه الأخبار جملة وتفصيلاً ويؤكد انه التزم بقرار الرئيس سعد الحريري ولم يشارك في العملية الإنتخابية لا اقتراعاً ولا تصويتاً ولم يطلب من مناصريه التصويت للنائب سعد ولا لأحد من المرشحين.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:06 | 2022-05-15
01:06 | 2022-05-16
23:08 | 2022-05-15
23:05 | 2022-05-15
23:01 | 2022-05-15
22:50 | 2022-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website