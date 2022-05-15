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لبنان

في بعلبك - الهرمل.. نتائج أولية تكشف أسماء المرشحين الفائزين

Lebanon 24
15-05-2022 | 16:52
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كشفت الأرقام الأولية أن لائحة "الأمل والوفاء" في دائرة بعلبك - الهرمل، تمكنت من الفوز بـ9 مقاعد نيابية في الدائرة من أصل 10.
 
وبحسب الأرقام، فإنّ المقعد العاشر ذهب لصالح مرشح "القوات اللبنانية" أنطوان حبشي. 
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وحالياً، فإن أسماء الفائزين جاءت على النحو التالي: 
 
1- إبراهيم الموسوي - شيعي (18011 صوتاً)
2- حسين الحاج حسن - شيعي (17968 صوتاً)
3- علي محمد سلمان المقداد - شيعي (17500 صوتاً)
4- غازي زعيتر - شيعي (15730 صوتاً)
5- إيهاب حماده - شيعي (15209 أصوات)
6- جميل السيد - شيعي: (9652 صوتاً)
7- سامر التوم - روم كاثوليك: (8615 صوتاً)
8- بلال صلح - سني (8326 صوتاً)
9- ملحم الحجيري - سني (6636 صوتاً)
10- أنطوان حبشي - ماروني (12790 صوتاً)
 
 
 
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