في بعلبك - الهرمل.. نتائج أولية تكشف أسماء المرشحين الفائزين

كشفت الأرقام الأولية أن لائحة "الأمل والوفاء" في دائرة بعلبك - الهرمل، تمكنت من الفوز بـ9 مقاعد نيابية في الدائرة من أصل 10.

وبحسب الأرقام، فإنّ المقعد العاشر ذهب لصالح مرشح "القوات اللبنانية" أنطوان حبشي.

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وحالياً، فإن أسماء الفائزين جاءت على النحو التالي:

1- إبراهيم الموسوي - شيعي (18011 صوتاً)

2- حسين الحاج حسن - شيعي (17968 صوتاً)

3- علي محمد سلمان المقداد - شيعي (17500 صوتاً)

4- غازي زعيتر - شيعي (15730 صوتاً)

5- إيهاب حماده - شيعي (15209 أصوات)

6- جميل السيد - شيعي: (9652 صوتاً)

7- سامر التوم - روم كاثوليك: (8615 صوتاً)

8- بلال صلح - سني (8326 صوتاً)

9- ملحم الحجيري - سني (6636 صوتاً)

10- أنطوان حبشي - ماروني (12790 صوتاً)