صوتُ الرصاص يسيطرُ على عين الرمانة.. ماذا يجري؟

تشهدُ منطقة عين الرمانة إطلاق رصاص كثيف لم تُعرف أسبابه حتى الآن، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في بيروت.

مع هذا، فقد شهدت منطقة الشياخ تظاهرة لمؤيدي "حزب الله"، إذ راحوا يرددون خلالها هتافات ضدّ رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع.