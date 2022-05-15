نسبة الاقتراع تخطت الـ40%... ماذا تقول النتائج الأولية؟

بعد إقفال الصناديق الاقتراعية في مختلف الدوائر الانتخابية باستثناء 60 مركزًا من أصل 1752، بدأت عملية فرز الأصوات بعدما وصلت نسبة الاقتراع حتى الساعة السابعة (موعد إقفال الصناديق) إلى الأرقام الآتية.

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نسبة الإقتراع في كل لبنان:40.04%



- دائرة بيروت الأولى: 28.50%



- دائرة بيروت الثانية: 38.33%



- دائرة جبل لبنان الأولى (جبيل - كسروان): 55.39%



- دائرة جبل لبنان الثانية (المتن): 42.70%



- دائرة جبل لبنان الثالثة (بعبدا): 43.44%



- دائرة جبل لبنان الرابعة (الشوف - عاليه): 44.49%



- دائرة الجنوب الأولى (صيدا - جزين): 42.30%



- دائرة الجنوب الثانية (قرى صيدا - صور): 42.77%



- دائرة الجنوب الثالثة: (حاصبيا - مرجعيون - النبطية - بنت جبيل): 41.76%



- دائرة الشمال الأولى (عكار): 40.73%



- دائرة الشمال الثانية (المنية - الضنية - طرابلس): 30.60%



- دائرة الشمال الثالثة (زغرتا - بشري - الكورة - البترون): 38.45%



- دائرة البقاع الأولى (زحلة): 43.02%



- دائرة البقاع الثانية (راشيا - البقاع الغربي): 34.20%



- دائرة البقاع الثالثة (بعلبك - الهرمل): 48.90% نسبة الإقتراع في كل لبنان:40.04%- دائرة بيروت الأولى: 28.50%- دائرة بيروت الثانية: 38.33%- دائرة جبل لبنان الأولى (جبيل - كسروان): 55.39%- دائرة جبل لبنان الثانية (المتن): 42.70%- دائرة جبل لبنان الثالثة (بعبدا): 43.44%- دائرة جبل لبنان الرابعة (الشوف - عاليه): 44.49%- دائرة الجنوب الأولى (صيدا - جزين): 42.30%- دائرة الجنوب الثانية (قرى صيدا - صور): 42.77%- دائرة الجنوب الثالثة: (حاصبيا - مرجعيون - النبطية - بنت جبيل): 41.76%- دائرة الشمال الأولى (عكار): 40.73%- دائرة الشمال الثانية (المنية - الضنية - طرابلس): 30.60%- دائرة الشمال الثالثة (زغرتا - بشري - الكورة - البترون): 38.45%- دائرة البقاع الأولى (زحلة): 43.02%- دائرة البقاع الثانية (راشيا - البقاع الغربي): 34.20%- دائرة البقاع الثالثة (بعلبك - الهرمل): 48.90%

وبعد اقفال الصناديق، بدأت الأخيرة تصل إلى السرايا في عدد من المناطق لفرزها.

ووفق النتائج الأولية في بعض المناطق فقد تبين:



وفاز بالمقعد الماروني النائب الحالي أنطوان حبشي.

وسادت احتفالات الابتهاج بالفوز في بعلبك من مناصري الثنائي الشيعي، وفي بلدة دير الأحمر من محازبي "القوات اللبنانية".

وتتواصل أعمال الفرز الرسمية في قصر عدل بعلبك، التي قد تصدر نتائجها عند ساعات الصباح الأولى.



في بعلبك وبنتيجة فرز 540 قلم اقتراع من أصل 590 قلما، فوز تسعة مرشحين على لائحة "الأمل والوفاء"، هم النواب الحاليين : حسين الحاج حسن، غازي زعيتر، علي المقداد، إبراهيم الموسوي، وإيهاب حمادة عن المقاعد الشيعية، والمرشحين السنيين ينال صلح وملحم الحجيري، والمرشح عن مقعد الروم الملكيين الكاثوليك سامر التوم.وفاز بالمقعد الماروني النائب الحالي أنطوان حبشي.وسادت احتفالات الابتهاج بالفوز في بعلبك من مناصري الثنائي الشيعي، وفي بلدة دير الأحمر من محازبي "القوات اللبنانية".وتتواصل أعمال الفرز الرسمية في قصر عدل بعلبك، التي قد تصدر نتائجها عند ساعات الصباح الأولى.

في المتن بعد فرز 90% من الصناديق تشير النتائج الى ان القوات اللبنانية حصلت على حاصلين وحزب الكتائب حصل على حاصلين كما حصل التيار الوطني الحر على حاصلين وكذلك ميشال المر - الطاشناق على حاصلين

في الجنوب، في قرى الزهراني فإن نتائج فرز 110 أقلام من أصل 199 قلما في قرى الزهراني، بينت حصول:



لائحة "للامل والوفاء" على 32574 صوتا، "الدولة الحاضنة": 1755، "معا للتغيير": 1096، "القرار الحر": 34.



وقد نال المرشح نبيه بري على: 29088 صوتا، علي عسيران: 1516، ميشال موسى: 456، رياض الأسعد: 992، يوسف خليفة: 354 صوتا.

وفي قضاء النبطية فإن النتيجة النهائية جاءت كالآتي:

عدد الناخبين : 159.446

عدد المقترعين : 83.966

نسبة الاقتراع : 52.65%



الأمل والوفاء 74.792

محمد رعد 47.408

هاني قبيسي 19.832

ناصر جابر 6.149

(دون احتساب المغتربين)



معاً نحو التغيير 6106

علي وهبي 1344

وسيم غندور 1548

وفيق ريحان 2530

(دون احتساب المغتربين)



صوت الجنوب 203

محمود شعيب 65

(دون احتساب المغتربين)

وفي دائرة الشمال الثانية حتى الساعة: 11:00 جاءت النتائج كالآتي:



لائحة الارادة الشعبية: ٣ حواصل

لائحة انقاذ وطن: ٢ حواصل

لائحة التغيير الحقيقي: ١ حاصل

لائحة للناس: ١ حاصل

لائحة انتفض للسيادة والعدالة: ١ حاصل

لائحة لبنان لنا: ١ حاصل

وتبين أن القوات اللبنانية أمنت المقعد الماروني للمرشح الياس الخوري بعد حصول لائحة "انقاذ وطن" الحاصل الثاني من المقاعد

دائرة الشمال الأولى

وفي دائرة الشمال الأولى أشارت المعلومات إلى نسبة الاوراق الملغاة حتى الساعة العاشرة في الدائرة بلغت ٤٪؜ وفقاً لاقلام الاقتراع التي تم فرزها.

أما نسبة الاوراق البيضاء حتى الساعة العاشرة في الدائرة نفسها فبلغت ٢،٢٥٪؜ وفقاً لاقلام الاقتراع التي تم فرزها.

دائرة الشوف-عاليه

وفي دائرة الشوف وعاليه، فوق ماكينة الحزب التقدمي الإشتراكي بعد فرز 30% من صناديق الاقتراع تبين أن نحو 50% حازت عليها لائهة الشراكة والإرادة مقابل التوزع بين 19-20% بين لائحتي الجبل وتوحدنا للتغيير.

جعجع: متفوقون على التيار من جهة أخرى، أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع في تصريح، أن "الارقام الأولية لنتائج الانتخابات النيابية في كل المناطق المسيحية تشير الى تقدم "القوات" على "التيار الوطني الحر"، ما يعني ان الرأي العام المسيحي الذي بقي مصادرا طوال 17 سنة بيد "حزب الله" انتقل الى الضفة الاخرى".



واشار الى ان "موقف حزب القوات واضح تجاه سيادة لبنان وهذا ما لا يريده حزب الله وهذا ما حاول القيام به اليوم". واعلن انه "اتصل شخصيا برئيس الحكومة ووزير الداخلية للحؤول دون حصول تجاوزات فاضحة".



وفي حديث مع إلاعلاميين في معراب قال جعجع: على اثر طرد مندوبين القوات من داخل اقلام الاقتراع في دائرة بعلبك -الهرمل واستبدال حزب الله الاوراق من داخل الملفات،وجه جعجع نداء الى الرئيس ميقاتي والوزير مولوي التدخل فورًا وايقاف الاقلام التي تشهد هذه المخالفات "لانني اعي تماما انهما يريدان اجراء العملية الانتخابية في جو ديمقراطي وحرّ وشفاف. كما وطالبهما بإرسال لجنة تحقيق خاصة لاستجماع الأوراق من جديد ومن ثم استكمال عملية الفرز مجددا.

واكد "سنواكب عملية الفرز حتى النهاية حتى تكون افضل عملية انتخابية في لبنان".

وردا على سؤال اعلن "ان المؤشرات الأولية للنتائج جيدة، انطلاقا من هنا "يقومون بما يقومون به" وبالتالي لا يجوز الفوز من خلال التزوير الذي نراه في بعلبك الهرمل على "عينك يا تاجر" والصور التي التقطتها كل التلفزيونات خير دليل على ذلك. من جهة أخرى، أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع في تصريح، أن "الارقام الأولية لنتائج الانتخابات النيابية في كل المناطق المسيحية تشير الى تقدم "القوات" على "التيار الوطني الحر"، ما يعني ان الرأي العام المسيحي الذي بقي مصادرا طوال 17 سنة بيد "حزب الله" انتقل الى الضفة الاخرى".واشار الى ان "موقف حزب القوات واضح تجاه سيادة لبنان وهذا ما لا يريده حزب الله وهذا ما حاول القيام به اليوم". واعلن انه "اتصل شخصيا برئيس الحكومة ووزير الداخلية للحؤول دون حصول تجاوزات فاضحة".وفي حديث مع إلاعلاميين في معراب قال جعجع: على اثر طرد مندوبين القوات من داخل اقلام الاقتراع في دائرة بعلبك -الهرمل واستبدال حزب الله الاوراق من داخل الملفات،وجه جعجع نداء الى الرئيس ميقاتي والوزير مولوي التدخل فورًا وايقاف الاقلام التي تشهد هذه المخالفات "لانني اعي تماما انهما يريدان اجراء العملية الانتخابية في جو ديمقراطي وحرّ وشفاف. كما وطالبهما بإرسال لجنة تحقيق خاصة لاستجماع الأوراق من جديد ومن ثم استكمال عملية الفرز مجددا.واكد "سنواكب عملية الفرز حتى النهاية حتى تكون افضل عملية انتخابية في لبنان".وردا على سؤال اعلن "ان المؤشرات الأولية للنتائج جيدة، انطلاقا من هنا "يقومون بما يقومون به" وبالتالي لا يجوز الفوز من خلال التزوير الذي نراه في بعلبك الهرمل على "عينك يا تاجر" والصور التي التقطتها كل التلفزيونات خير دليل على ذلك.

باسيل: القوات الأول في شراء الضمائر وخرجنا منتصرين

أكد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أن "التيار الوطني الحر خرج من معركة الانتخابات منتصراً وسوف يكون لديه كتلة نيابية كبيرة".



وقال: "أشكر "التيار الوطني الحر" على كل الجهود التي قام بها وكالعادة مجاناً كما القوى الأمنية والجهات الرسمية والرقابية ما يدحض كل الادعاءات حول تطيير الانتخابات".



وأضاف باسيل أن "التيار لم يكن بمعركة مع القوات والاشتراكي والكتائب وأمل وغيرهم بل بمعركة بدأت في 17 تشرين مع اميركا و"اسرائيل" وحلفائها"، مضيفًا أن "الأموال التي صرفت في الانتخابات مصدرها إقليمي معروف ما يدل على أن المعركة هي على هذا المستوى".



وقال: "رئيس حزب القوات أعلن سابقاً بأنه أصبح الحزب الاول مسيحياً وما هو اكيد بأنه هو الحزب الاول في شراء الضمائر والذمم".

ولوحظ أن هناك تأخراً في إصدار النسب النهائية، وفي هذا الإطار صدر عن مكتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي البيان التالي:



إن التأخر في إصدار النسب النهائية رسمياً يعود الى استمرار عملية الاقتراع في عدد من الاقلام في عكار وقلمين في جبل لبنان، لمن كانوا في باحة تلك المراكز عند الساعة السابعة من مساء اليوم.



