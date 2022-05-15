في المنية... رصاصة طائشة تصيب طفلًا وهو في حالة حرجة

أصابت رصاصة طائشة طفلا في منطقة المنية، وهو في حالة حرجة، وقد أطلقت دعوات إلى كل المرشحين للطلب من مناصريهم التوقف عن اطلاق النار.

وكان قد سُمِع دوي انفجار قنبلة في مدينة طرابلس، وذلك تزامناً مع إطلاق رصاص كثيف.