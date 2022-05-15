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لبنان

في المنية... رصاصة طائشة تصيب طفلًا وهو في حالة حرجة

Lebanon 24
15-05-2022 | 18:17
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أصابت رصاصة طائشة طفلا في منطقة المنية، وهو في حالة حرجة، وقد أطلقت دعوات إلى كل المرشحين للطلب من مناصريهم التوقف عن اطلاق النار.
 
وكان قد سُمِع دوي انفجار قنبلة في مدينة طرابلس، وذلك تزامناً مع إطلاق رصاص كثيف.
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المنية

رصاصة طائشة

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