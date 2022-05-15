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لبنان

كم بلغ عدد الأصوات التي حصل عليها بري؟

Lebanon 24
15-05-2022 | 19:41
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أظهرت النتائج الأولية في دائرة الجنوب الثانية أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري نال 29088 صوتاً، فيما نال النائب علي عسيران 1516 صوتاً. أما النائب ميشال موسى فنال 456 صوتاً فيما نال المرشح رياض الأسعد 992 صوتاً، بينما نال المرشح يوسف خليفة 354 صوتاً. 
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