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لبنان

في "الجنوب الثالثة".. النائب محمد رعد يتصدّر النتيجة

Lebanon 24
15-05-2022 | 19:52
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أظهرت النتائج الأولية في دائرة الجنوب الثالثة (حاصبيا - مرجعيون - النبطية - بنت جبيل) أن النائب محمد رعد هو المرشح الذي نال على أعلى عددٍ من الأصوات بين باقي المرشحين.
 
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وفي ما يلي نتيجة فرز الأصوات: 
محمد رعد: 40 ألفاً و610 صوتاً
حسن فضل الله: 37 ألفاً و42 صوتاً
علي فياض: 25 ألفاً 542 صوتاً
هاني قبيسي: 17 ألفاً و97 صوتاً
أشرف بيضون: 9 آلاف و262 صوتاً
علي حسن خليل: 9 آلاف و415 صوتاً
أيوب حميد: 5 آلاف و621 صوتاً
ناصر جابر: 5 آلاف و475 صوتاً
الياس جراده: 5 آلاف و715 صوتاً
مروان خير الدين: ألف و370 صوتاً
قاسم هاشم: 936 صوتاً

أمّا الأصوات المتبقية فقد بلغت 32 ألفاً و500 صوت.
 
 
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