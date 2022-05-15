في "الجنوب الثالثة".. النائب محمد رعد يتصدّر النتيجة

أظهرت النتائج الأولية في دائرة الجنوب الثالثة (حاصبيا - مرجعيون - النبطية - بنت جبيل) أن النائب محمد رعد هو المرشح الذي نال على أعلى عددٍ من الأصوات بين باقي المرشحين.

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وفي ما يلي نتيجة فرز الأصوات:

محمد رعد: 40 ألفاً و610 صوتاً

حسن فضل الله: 37 ألفاً و42 صوتاً

علي فياض: 25 ألفاً 542 صوتاً

هاني قبيسي: 17 ألفاً و97 صوتاً

أشرف بيضون: 9 آلاف و262 صوتاً

علي حسن خليل: 9 آلاف و415 صوتاً

أيوب حميد: 5 آلاف و621 صوتاً

ناصر جابر: 5 آلاف و475 صوتاً

الياس جراده: 5 آلاف و715 صوتاً

مروان خير الدين: ألف و370 صوتاً

قاسم هاشم: 936 صوتاً



أمّا الأصوات المتبقية فقد بلغت 32 ألفاً و500 صوت.