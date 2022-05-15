في "الجنوب الثالثة".. النائب محمد رعد يتصدّر النتيجة

أظهرت النتائج الأولية في دائرة الجنوب الثالثة (حاصبيا - مرجعيون - النبطية - بنت جبيل) أن النائب محمد رعد هو المرشح الذي نال على أعلى عددٍ من الأصوات بين باقي المرشحين.
وفي ما يلي نتيجة فرز الأصوات:
محمد رعد: 40 ألفاً و610 صوتاً
حسن فضل الله: 37 ألفاً و42 صوتاً
علي فياض: 25 ألفاً 542 صوتاً
هاني قبيسي: 17 ألفاً و97 صوتاً
أشرف بيضون: 9 آلاف و262 صوتاً
علي حسن خليل: 9 آلاف و415 صوتاً
أيوب حميد: 5 آلاف و621 صوتاً
ناصر جابر: 5 آلاف و475 صوتاً
الياس جراده: 5 آلاف و715 صوتاً
مروان خير الدين: ألف و370 صوتاً
قاسم هاشم: 936 صوتاً
أمّا الأصوات المتبقية فقد بلغت 32 ألفاً و500 صوت.