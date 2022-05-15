من البترون.. هذا ما حصل عليه باسيل من أصوات

كشفت الماكينة الانتخابية للتيار الوطني الحر في البترون، أن المرشح غياث يزبك تصدر المرتبة الأولى من حيث الأصوات بنيله 9350 صوتاً.

أما في ما خصّ النائب جبران باسيل فجاء في المرتبة الثانية برصيد 8250 صوتاً. أما مجد حرب فجاء في المرتبة الثالثة برصيد 6160 صوتاً.