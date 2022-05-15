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لبنان

باسيل من البترون: شعارهم كان اسقاطنا واسقاطي واليوم نقول نحن بقينا وانتم سقطتم

Lebanon 24
15-05-2022 | 20:01
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بارك رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل "للبترون وللتيار وكل لبنان بكل مقعد فزنا به اليوم".

وأردف، قائلًا: "نحن ضحية مؤامرة دولية نواجهها بصدرنا وبإمكانيات قليلة ونحن شعب مقاوم وننتصر لأنكم معنا"، مضيفًا "المال لم يغركم رغم الاوضاع وانتم ابطال فعليون وهذا النصر لكم وانا اهنئكم".
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وتابع، "المهم بهذه المعركة كان "ان نبقى طيبين"... شعارهم كان اسقاطنا واسقاطي واليوم نقول نحن بقينا وانتم سقطتم".
 
وتوجّه باسيل إلى مناصريه بالقول: "لا اريد ان ارى الا الفرح والضحكة والاعتزاز بما تحقق اليوم".

وأعلن باسيل، "الفرز مستمر ومهما كان خيار الانتشار نحن نحترمه وواجبنا القيام بكل ما هو جيد لبلدنا".
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