باسيل من البترون: شعارهم كان اسقاطنا واسقاطي واليوم نقول نحن بقينا وانتم سقطتم





وأردف، قائلًا: "نحن ضحية مؤامرة دولية نواجهها بصدرنا وبإمكانيات قليلة ونحن شعب مقاوم وننتصر لأنكم معنا"، مضيفًا "المال لم يغركم رغم الاوضاع وانتم ابطال فعليون وهذا النصر لكم وانا اهنئكم".

Advertisement

وتابع، "المهم بهذه المعركة كان "ان نبقى طيبين"... شعارهم كان اسقاطنا واسقاطي واليوم نقول نحن بقينا وانتم سقطتم". بارك رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل "للبترون وللتيار وكل لبنان بكل مقعد فزنا به اليوم".وأردف، قائلًا: "نحن ضحية مؤامرة دولية نواجهها بصدرنا وبإمكانيات قليلة ونحن شعب مقاوم وننتصر لأنكم معنا"، مضيفًا "المال لم يغركم رغم الاوضاع وانتم ابطال فعليون وهذا النصر لكم وانا اهنئكم".وتابع، "المهم بهذه المعركة كان "ان نبقى طيبين"... شعارهم كان اسقاطنا واسقاطي واليوم نقول نحن بقينا وانتم سقطتم".

وتوجّه باسيل إلى مناصريه بالقول: "لا اريد ان ارى الا الفرح والضحكة والاعتزاز بما تحقق اليوم".



وأعلن باسيل، "الفرز مستمر ومهما كان خيار الانتشار نحن نحترمه وواجبنا القيام بكل ما هو جيد لبلدنا".