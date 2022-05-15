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لبنان
في بعبدا.. لمن صوّت المواطنون؟
Lebanon 24
15-05-2022
|
20:05
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ذكرت ماكينة "حزب الله" الانتخابية أنّ النواب آلان عون وفادي علامة وعلي عمار هم الذين فازوا بالانتخابات النيابيةتة، في دائرة بعبدا، حتى الآن.
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