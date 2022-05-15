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لبنان

كنعان: حصلنا على حاصلين في المتن

Lebanon 24
15-05-2022 | 20:05
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قال عضو تكتل "لبنان القوي" النائب إبراهيم كنعان، من جديدة المتن: "إننا ننتظر النتيجة النهائية غدا وعلى ما يبدو حصلنا على حاصلين في المتن، لي وللنائب الياس بو صعب والاساس ان نعمل في السنوات الـ4 المقبلة لتصحيح الكثير من الاخطاء وفتح صفحة جديدة"، شاكرًا "كل فريق العمل وكل من وقف معنا على محبته وتفانيه في هذه المعركة الانتخابية، التي فزنا بها بالجهد الخاص لاصحاب القناعات والمبادىء".
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وأشار إلى أنّ "من حاولوا اسقاطنا ودفن صوتنا ليسوا قلة وقد انتصرنا"، معتبرًا أنّ "الاحتفال الحقيقي يكون بقيامة لبنان، التي قبل تحقيقها ما من انتصار".
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