Advertisement

لبنان

بالأرقام.. هكذا توزعت الأصوات على مرشحي حركة "أمل" في "الجنوب الثانية"

Lebanon 24
15-05-2022 | 20:17
A-
A+
Doc-P-952752-637882683221763801.jpg
Doc-P-952752-637882683221763801.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أظهرت الماكينة الانتخابية لحركة "أمل" أن عدد الناخبين في دائرة الجنوب الثانية - صور، بلغ 206880 صوتاً.
وجاءت نتيجة الأرقام على النحو التالي: 
 
- علي خريس: 15766 صوتاً
Advertisement
 
- عناية عز الدين: 14000 صوتاً
 
- حسن عز الدين: 25801 صوتاً
 
- حسين الجشي: 25493 صوتاً
 
- حسن خليل 643 صوتاً
 
- بشرى الخليل: 1661 صوتاً.
 
- حاتم حلاوي: 921 صوتاً
 
- سارة سويدان:  466 صوتاً
 
- محمد أيوب: 122 صوتاً
 
- رؤى الفارس: 498 صوتاً
 
- قاسم داوود:  170 صوتاً.
 
- داود فرج: 274 صوتاً
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:06 | 2022-05-15
01:06 | 2022-05-16
23:08 | 2022-05-15
23:05 | 2022-05-15
23:01 | 2022-05-15
22:50 | 2022-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website