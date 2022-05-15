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لبنان
بالأرقام.. هكذا توزعت الأصوات على مرشحي حركة "أمل" في "الجنوب الثانية"
Lebanon 24
15-05-2022
|
20:17
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أظهرت الماكينة الانتخابية لحركة "أمل" أن عدد الناخبين في دائرة الجنوب الثانية - صور، بلغ 206880 صوتاً.
وجاءت نتيجة الأرقام على النحو التالي:
- علي خريس: 15766 صوتاً
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- عناية عز الدين: 14000 صوتاً
- حسن عز الدين: 25801 صوتاً
- حسين الجشي: 25493 صوتاً
- حسن خليل 643 صوتاً
- بشرى الخليل: 1661 صوتاً.
- حاتم حلاوي: 921 صوتاً
- سارة سويدان: 466 صوتاً
- محمد أيوب: 122 صوتاً
- رؤى الفارس: 498 صوتاً
- قاسم داوود: 170 صوتاً.
- داود فرج: 274 صوتاً
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