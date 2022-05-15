بالأرقام.. هكذا توزعت الأصوات على مرشحي حركة "أمل" في "الجنوب الثانية"

أظهرت الماكينة الانتخابية لحركة "أمل" أن عدد الناخبين في دائرة الجنوب الثانية - صور، بلغ 206880 صوتاً.

وجاءت نتيجة الأرقام على النحو التالي:

- علي خريس: 15766 صوتاً

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- عناية عز الدين: 14000 صوتاً

- حسن عز الدين: 25801 صوتاً

- حسين الجشي: 25493 صوتاً

- حسن خليل 643 صوتاً

- بشرى الخليل: 1661 صوتاً.

- حاتم حلاوي: 921 صوتاً

- سارة سويدان: 466 صوتاً

- محمد أيوب: 122 صوتاً

- رؤى الفارس: 498 صوتاً

- قاسم داوود: 170 صوتاً.