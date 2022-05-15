إنتخابات ٢٠٢٢: نجاح حكومي خالف التشكيك.. ميقاتي: نصر كبير للدولة اللبنانية وللمواطنين

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يحق لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن يفاخر بأن حكومته نجحت في إجراء الانتخابات النيابية بنجاح، التزاما بما تعهدت به في بيانها الوزاري، لتضع البلاد بشكل واضح على سكة الحل، بعدما رسمت اقتصاديا وماليا خارطة الحل بالاتفاق الاولي مع صندوق النقد الدولي، ونجحت ايضا في الحفاظ على الاستقرار الامني في البلاد وحماية السلم الاهلي. ويبقى على كل القوى السياسية التي ستتمثل في البرلمان الجديد ان تسارع الى شبك الايادي لاطلاق ورشة النهوض بالوطن وتشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت وعدم اضاعة المزيد من الفرص المتاحة للانقاذ.ولعل ابلغ وصف لم حصل تعليق صحافي يقول:" في ١٥ أيار 2022، غنّت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي موَّال الانتخابات، بنجاح ظاهر، مهما قيل عن إشكالات واشتباكات وجرحى، لدرجة ان ميقاتي وصف ما بعد اقفال الصناديق، بأننا «خرجنا بنصر كبير للدولة للبنانية وللمواطنين".وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي واكب اليوم الانتخابي الطويل بسلسلة جولات واجتماعات شملت وزارتي الداخلية والعدل ومقرات قيادة الجيش والمديربك العامة لقوى الامن الداخلي والامن العام، بعدما كان دشن النهار الانتخابي بالاقتراع في مسقط رأسه في طرابلس الفيحاء.