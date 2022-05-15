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لبنان

نسب الاقتراع غير الرسمية

Lebanon 24
15-05-2022 | 22:46
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كتبت" اللواء": في حصيلة التصويت الاولية غير النهائية وغير الرسمية بعد اقفال صناديق الاقتراع الساعة السابعة مساء بلغت النسب:

نسبة الإقتراع في كل لبنان38.17%.

- دائرة بيروت الأولى: 27.84%.

- دائرة بيروت الثانية: 38.45%.
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- دائرة جبل لبنان الأولى (جبيل - كسروان): 65%.

- دائرة جبل لبنان الثانية (المتن): 51.6%.

- دائرة جبل لبنان الثالثة (بعبدا): 50.3% .

- دائرة جبل لبنان الرابعة (الشوف - عاليه): 38.9%.

- دائرة الجنوب الأولى (صيدا - جزين): 45%

- دائرة الجنوب الثانية (قرى صيدا - صور): 46%.

-دائرة الجنوب الثالثة: (حاصبيا - مرجعيون - النبطية - بنت جبيل): 33.65%.

دائرة الشمال الأولى (عكار): 27.2%.

 دائرة الشمال الثانية (المنية- الضنية - طرابلس): 22.32%.
دائرة الشمال الثالثة (زغرتا - بشري - الكورة - البترون): 40.45%.

- دائرة البقاع الأولى (زحلة): 31.2%.

- دائرة البقاع الثانية (راشيا - البقاع الغربي): 26.7%.

- دائرة البقاع الثالثة (بعلبك - الهرمل): 53%.

ويذكر انه بعد اقفال مراكز الاقتراع بقي المئات داخلها ينتظرون دورهم في بعض الدوائر لا سيما الجنوب وعكار والمتن ما سيعني تغيير النتائج.
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