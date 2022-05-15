نسب الاقتراع غير الرسمية

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كتبت" اللواء": في حصيلة التصويت الاولية غير النهائية وغير الرسمية بعد اقفال صناديق الاقتراع الساعة السابعة مساء بلغت النسب:نسبة الإقتراع في كل لبنان38.17%.- دائرة بيروت الأولى: 27.84%.- دائرة بيروت الثانية: 38.45%.- دائرة جبل لبنان الأولى (جبيل - كسروان): 65%.- دائرة جبل لبنان الثانية (المتن): 51.6%.- دائرة جبل لبنان الثالثة (بعبدا): 50.3% .- دائرة جبل لبنان الرابعة (الشوف - عاليه): 38.9%.- دائرة الجنوب الأولى (صيدا - جزين): 45%- دائرة الجنوب الثانية (قرى صيدا - صور): 46%.-دائرة الجنوب الثالثة: (حاصبيا - مرجعيون - النبطية - بنت جبيل): 33.65%.دائرة الشمال الأولى (عكار): 27.2%.دائرة الشمال الثانية (المنية- الضنية - طرابلس): 22.32%.دائرة الشمال الثالثة (زغرتا - بشري - الكورة - البترون): 40.45%.- دائرة البقاع الأولى (زحلة): 31.2%.- دائرة البقاع الثانية (راشيا - البقاع الغربي): 26.7%.- دائرة البقاع الثالثة (بعلبك - الهرمل): 53%.ويذكر انه بعد اقفال مراكز الاقتراع بقي المئات داخلها ينتظرون دورهم في بعض الدوائر لا سيما الجنوب وعكار والمتن ما سيعني تغيير النتائج.