نسب الاقتراع غير الرسمية

كتبت" اللواء": في حصيلة التصويت الاولية غير النهائية وغير الرسمية بعد اقفال صناديق الاقتراع الساعة السابعة مساء بلغت النسب:
نسبة الإقتراع في كل لبنان38.17%.
- دائرة بيروت الأولى: 27.84%.
- دائرة بيروت الثانية: 38.45%.
- دائرة جبل لبنان الأولى (جبيل - كسروان): 65%.
- دائرة جبل لبنان الثانية (المتن): 51.6%.
- دائرة جبل لبنان الثالثة (بعبدا): 50.3% .
- دائرة جبل لبنان الرابعة (الشوف - عاليه): 38.9%.
- دائرة الجنوب الأولى (صيدا - جزين): 45%
- دائرة الجنوب الثانية (قرى صيدا - صور): 46%.
-دائرة الجنوب الثالثة: (حاصبيا - مرجعيون - النبطية - بنت جبيل): 33.65%.
دائرة الشمال الأولى (عكار): 27.2%.
دائرة الشمال الثانية (المنية- الضنية - طرابلس): 22.32%.
دائرة الشمال الثالثة (زغرتا - بشري - الكورة - البترون): 40.45%.
- دائرة البقاع الأولى (زحلة): 31.2%.
- دائرة البقاع الثانية (راشيا - البقاع الغربي): 26.7%.
- دائرة البقاع الثالثة (بعلبك - الهرمل): 53%.
ويذكر انه بعد اقفال مراكز الاقتراع بقي المئات داخلها ينتظرون دورهم في بعض الدوائر لا سيما الجنوب وعكار والمتن ما سيعني تغيير النتائج.