23
o
بيروت
27
o
طرابلس
23
o
صور
26
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
23
o
النبطية
23
o
زحلة
25
o
بعلبك
23
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
من حصد المقاعد السنية في صيدا؟
Lebanon 24
16-05-2022
|
01:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكّد المرشح عبد الرحمن البزري، أن "هناك حاصلين تم تأمينهما للائحتنا (ننتخب للتغيير) في صيدا وهما للنائب أسامة سعد ولي وهناك احتمال لمقعد ثالث في جزّين ولكن هذا يعود للعبة الكسور".
وفي حديث لـ "صوت كل لبنان"، أضاف: "نحن بحاجة لأن يكون هناك تجمّع لكلّ النواب الذين يريدون الإصلاح ونحن في مرحلة إعادة إنشاء الدولة اللبنانية المنهارة والنتائج أثبتت أن هناك مزاجاً كبيراً للإصلاح ويجب أن نجد صيغة مشتركة معاً في مجلس النواب الجديد".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هكذا جاءت النتائج الاولية للانتخابات
Lebanon 24
هكذا جاءت النتائج الاولية للانتخابات
22:50 | 2022-05-15
15/05/2022 10:50:48
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر أرقام الفرز في دائرة الشوف - عاليه.. من هي اللوائح المتقدّمة؟
Lebanon 24
آخر أرقام الفرز في دائرة الشوف - عاليه.. من هي اللوائح المتقدّمة؟
17:10 | 2022-05-15
15/05/2022 05:10:50
Lebanon 24
Lebanon 24
من هم الفائزون بالانتخابات النيابية.. اليكم النتائج غير النهائية
Lebanon 24
من هم الفائزون بالانتخابات النيابية.. اليكم النتائج غير النهائية
04:04 | 2022-05-16
16/05/2022 04:04:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة صباحية للحريري... هذا ما جاء فيها
Lebanon 24
تغريدة صباحية للحريري... هذا ما جاء فيها
01:06 | 2022-05-16
16/05/2022 01:06:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الانقسام المسيحي يشتد: فشل معركة إسقاط الحزب وجبران
Lebanon 24
الانقسام المسيحي يشتد: فشل معركة إسقاط الحزب وجبران
22:12 | 2022-05-15
15/05/2022 10:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:45 | 2022-05-16
الانتخابات النيابية... اليكم النتائج النهائية وفقا لبعض الماكينات الانتخابية
03:46 | 2022-05-16
ميقاتي: حكومتنا عملت ووفت على أمل أن يتعاون الجميع بالمرحلة المقبلة لاتمام مراحل الانقاذ المطلوبة
05:00 | 2022-05-16
"قراءة" في اليوم الانتخابي الطويل.. أحزاب "استنفرت" ونتائج "مفاجئة"
07:00 | 2022-05-16
انتخابات الشوف - عاليه تقلبُ الموازين.. هكذا قالت "الثورة" كلمتها
08:52 | 2022-05-16
"القوّات" ستطعن بنتائج هذه المنطقة.. صناديق من لون طائفي معين!
08:45 | 2022-05-16
بعد خسارته في الانتخابات... هذا ما يفعله وئام وهاب! (صورة)
فيديو
لمحبي المركبات العائلية المريحة... تعرفوا إلى سيارة "فولكس فاغن" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
لمحبي المركبات العائلية المريحة... تعرفوا إلى سيارة "فولكس فاغن" الجديدة! (فيديو)
14:00 | 2022-05-15
16/05/2022 15:56:18
Lebanon 24
Lebanon 24
مغامرة انتهت بشكل مأساوي.. قفز للغطس من قمة جبل وعائلته صورت نهايته! (فيديو)
Lebanon 24
مغامرة انتهت بشكل مأساوي.. قفز للغطس من قمة جبل وعائلته صورت نهايته! (فيديو)
05:00 | 2022-05-15
16/05/2022 15:56:18
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرها يتراوح ما بين 19100 و21500 دولار... إليكم مواصفات سيارة "Tata" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
سعرها يتراوح ما بين 19100 و21500 دولار... إليكم مواصفات سيارة "Tata" الجديدة (فيديو)
14:00 | 2022-05-13
16/05/2022 15:56:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact