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لبنان

من حصد المقاعد السنية في صيدا؟

Lebanon 24
16-05-2022 | 01:54
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أكّد المرشح عبد الرحمن البزري، أن "هناك حاصلين تم تأمينهما للائحتنا (ننتخب للتغيير) في صيدا وهما للنائب أسامة سعد ولي وهناك احتمال لمقعد ثالث في جزّين ولكن هذا يعود للعبة الكسور".

وفي حديث لـ "صوت كل لبنان"، أضاف: "نحن بحاجة لأن يكون هناك تجمّع لكلّ النواب الذين يريدون الإصلاح ونحن في مرحلة إعادة إنشاء الدولة اللبنانية المنهارة والنتائج أثبتت أن هناك مزاجاً كبيراً للإصلاح ويجب أن نجد صيغة مشتركة معاً في مجلس النواب الجديد".
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