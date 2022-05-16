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لبنان

نتائج شبه رسمية.. هؤلاء هم الفائزون في دائرة صيدا جزين

Lebanon 24
16-05-2022 | 03:00
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أشارت مندوبة "لبنان 24" في دائرة صيدا جزين، الى ان النتائج الأولية لانتخابات هذه الدائرة باتت شبه نهائية، مع تأكد خسارة كل من أمل أبو زيد وزياد أسود، وعدم تمكن مرشح حركة أمل ابراهيم عازار من تأمين الحاصل.
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وعليه فان الاسماء التي فازت، بحسب النتائج الأولية غير الرسمية: غادة ايوب، عبد الرحمن البزري، اسامة سعد، سعيد الاسمر، شربل مسعد.
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