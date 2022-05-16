تغريدة لافتة للمنسقة الاممية في لبنان.. هذا ما دعت إليه

قالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي، عبر حسابها على "تويتر": "اليوم الدولي للعيش معاً في سلام لا يمكن أن يكون أكثر أهمية اليوم! فمع بداية التأسيس لبداية جديدة للبنان في أعقاب الانتخاباتالبرلمانية الأمس، أدعو الجميع إلى تبني التغيير، واحترام الاختلافات، والسعي إلى المصالحة حتى يتسنى للبنان وشعبه الاستمتاع بالسلام والاتحاد إلى الأبد.

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