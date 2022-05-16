تحدث عن "النصر"... أول تعليق لبخاري بعد الانتخابات

كتب السفير السعودي في لبنان، وليد البخاري، عبر "حسابه" على "تويتر": "وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا: ❞ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُم ❝.

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