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لبنان

تحدث عن "النصر"... أول تعليق لبخاري بعد الانتخابات

Lebanon 24
16-05-2022 | 03:14
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كتب السفير السعودي في لبنان، وليد البخاري، عبر "حسابه" على "تويتر": "وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا: ❞ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُم ❝.
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