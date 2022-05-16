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لبنان

ما هي آخر النتائج في دائرتي الشمال الأولى والثانية؟

Lebanon 24
16-05-2022 | 03:34
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أفاد مندوب "لبنان 24" أنه لغاية الساعة 10 ونصف من صباح اليوم الإثنين، ووفقاً للحواصل والاصوات التفضيلية، فالنواب السنة الثلاثة عن دائرة الشمال الاولى هم:
 
-وليد البعريني
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-محمد يحيى
-محمد سليمان
 
وبالنسبة الى المقعد الماروني، فتشير النتائج الاولية في عكار الى خسارة النائب هادي حبيش لمقعده.
 
 
أما في دائرة الشمال الثانية، فأظهرت عمليات فرز الصناديق، وخاصة صناديق الاغتراب، تحولاً دراماتيكياً في النتائج للمقعدين السنيين في الضنية.
 
وفي طرابلس، تشير النتائج الاولية الى فوز المرشح الياس خوري المدعوم من "القوات" بالمقعد الماروني، بعد حصول لائحة "انقاذ وطن" المدعومة من الوزير السابق اشرف ريفي على 3 حواصل حتى اللحظة.
 
ولا تزال عملية الفرز مستمرة.
 
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