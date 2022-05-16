من هم نواب "القوات اللبنانية"؟

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نشرت الماكينة الانتخابية لـ"القوات اللبنانية" الاسماء الفائزة غير النهائية بالانتخابات النيابية من كتلة "الجمهورية القوية" جاء فيها:- غسان حاصباني المقعد الأرثوذكسي في دائرة بيروت الأولى- ملحم رياشي المقعد الكاثوليكي في دائرة جبل لبنان الثانية- بيار بو عاصي المقعد الماروني في دائرة جبل لبنان الثالثة- زياد الحواط المقعد الماروني في دائرة جبل لبنان الأولى- غادة أيوب المقعد الكاثوليكي في دائرة الجنوب الأولى- نزيه متى المقعد الأرثوذكسي في دائرة جبل لبنان الرابعة- جورج عدوان المقعد الماروني في دائرة جبل لبنان الرابعة- الياس اسطفان المقعد الأرثوذكسي في دائرة البقاع الأولى- جورج عقيص المقعد الكاثوليكي في دائرة البقاع الأولى- الياس الخوري المقعد الماروني في دائرة الشمال الثانية- ستريدا جعجع المقعد الماروني في دائرة الشمال الثالثة- شوقي الدكاش المقعد الماروني في دائرة جبل لبنان الأولى- انطوان حبشي بالمقعد الماروني في دائرة البقاع الثالثة