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لبنان

من هم نواب "القوات اللبنانية"؟

Lebanon 24
16-05-2022 | 03:26
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نشرت الماكينة الانتخابية لـ"القوات اللبنانية" الاسماء الفائزة غير النهائية بالانتخابات النيابية من كتلة "الجمهورية القوية" جاء فيها:
- غسان حاصباني المقعد الأرثوذكسي في دائرة بيروت الأولى
- ملحم رياشي المقعد الكاثوليكي في دائرة جبل لبنان الثانية
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- بيار بو عاصي المقعد الماروني في دائرة جبل لبنان الثالثة
- زياد الحواط المقعد الماروني في دائرة جبل لبنان الأولى
- غادة أيوب المقعد الكاثوليكي في دائرة الجنوب الأولى
- نزيه متى المقعد الأرثوذكسي في دائرة جبل لبنان الرابعة
- جورج عدوان المقعد الماروني في دائرة جبل لبنان الرابعة
- الياس اسطفان المقعد الأرثوذكسي في دائرة البقاع الأولى
- جورج عقيص المقعد الكاثوليكي في دائرة البقاع الأولى
- الياس الخوري المقعد الماروني في دائرة الشمال الثانية
- ستريدا جعجع المقعد الماروني في دائرة الشمال الثالثة
- شوقي الدكاش المقعد الماروني في دائرة جبل لبنان الأولى
- انطوان حبشي بالمقعد الماروني في دائرة البقاع الثالثة
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