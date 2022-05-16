من هم نواب "القوات اللبنانية"؟

نشرت الماكينة الانتخابية لـ"القوات اللبنانية" الاسماء الفائزة غير النهائية بالانتخابات النيابية من كتلة "الجمهورية القوية" جاء فيها:
- غسان حاصباني المقعد الأرثوذكسي في دائرة بيروت الأولى
- ملحم رياشي المقعد الكاثوليكي في دائرة جبل لبنان الثانية
- بيار بو عاصي المقعد الماروني في دائرة جبل لبنان الثالثة
- زياد الحواط المقعد الماروني في دائرة جبل لبنان الأولى
- غادة أيوب المقعد الكاثوليكي في دائرة الجنوب الأولى
- نزيه متى المقعد الأرثوذكسي في دائرة جبل لبنان الرابعة
- جورج عدوان المقعد الماروني في دائرة جبل لبنان الرابعة
- الياس اسطفان المقعد الأرثوذكسي في دائرة البقاع الأولى
- جورج عقيص المقعد الكاثوليكي في دائرة البقاع الأولى
- الياس الخوري المقعد الماروني في دائرة الشمال الثانية
- ستريدا جعجع المقعد الماروني في دائرة الشمال الثالثة
- شوقي الدكاش المقعد الماروني في دائرة جبل لبنان الأولى
- انطوان حبشي بالمقعد الماروني في دائرة البقاع الثالثة