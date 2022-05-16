من هم الفائزون بالانتخابات النيابية.. اليكم النتائج غير النهائية

Advertisement

لا تزال عملية فرز الأصوات مستمرة في عدد كبير من الدوائر الانتخابية، ما لم يحسم حتى الساعة المعركة الانتخابية. الا ان بعض النتائج شبه النهائية وغير الرسمية بدأت تتظهر وهي على الشكل التالي:-وليد البعريني-محمد يحيى-محمد سليمان- غادة ايوب- عبد الرحمن البزري- اسامة سعد- سعيد الاسمر- شربل مسعد- جورج عقيص- إلياس اسطفان- بلال الحشيمي- رامي أبو حمدان- جورج بوشكيان- سليم عون- حسن مراد- وائل أبو فاعور- قبلان قبلان- شربل مارون- ياسين ياسين- وغسان سكاف- بيار بو عاصي- كميل شمعون- الآن عون- هادي ابو الحسن- فادي علامة- علي عمار- غسان حاصباني- ايلي شربشي- نقولا صحناوي- نديم الجميل- بولا يعقوبيان- جهاد بقرادوني