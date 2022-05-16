Advertisement

لبنان

من هم الفائزون بالانتخابات النيابية.. اليكم النتائج غير النهائية

Lebanon 24
16-05-2022 | 04:04
A-
A+
Doc-P-952838-637882961582201340.jpg
Doc-P-952838-637882961582201340.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لا تزال عملية فرز الأصوات مستمرة في عدد كبير من الدوائر الانتخابية، ما لم يحسم حتى الساعة المعركة الانتخابية. الا ان بعض النتائج شبه النهائية وغير الرسمية بدأت تتظهر وهي على الشكل التالي:
دائرة الشمال الاولى:
Advertisement
-وليد البعريني
-محمد يحيى
-محمد سليمان
دائرة صيدا جزين:
- غادة ايوب
- عبد الرحمن البزري 
- اسامة سعد 
- سعيد الاسمر 
 - شربل مسعد
دائرة زحلة:
- جورج عقيص 
- إلياس اسطفان 
- بلال الحشيمي 
- رامي أبو حمدان 
- جورج بوشكيان 
- سليم عون
دائرة البقاع الغربي:
- حسن مراد
- وائل أبو فاعور 
- قبلان قبلان 
- شربل مارون 
- ياسين ياسين 
- وغسان سكاف 
دائرة بعبدا:
- بيار بو عاصي
- كميل شمعون
- الآن عون
- هادي ابو الحسن
- فادي علامة
- علي عمار
دائرة بيروت الأولى: 
- غسان حاصباني 
- ايلي شربشي
- نقولا صحناوي
- نديم الجميل
- بولا يعقوبيان
- جهاد بقرادوني
دائرة الشوف - عاليه:
تيمور جنبلاط 
جورج عدوان
بلال عبدالله 
غسان عطالله
فريد البستاني 
نجاة صليبا  
حليمة القعقور
مروان حماده
مارك ضو
نزيه متى
راجي السعد
أكرم شهيب
سيزار أبي خليل

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:45 | 2022-05-16
03:46 | 2022-05-16
05:00 | 2022-05-16
07:00 | 2022-05-16
08:52 | 2022-05-16
08:45 | 2022-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website