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لبنان

نتائج شبه رسمية.. هؤلاء هم الفائزون في الشوف وعاليه

Lebanon 24
16-05-2022 | 04:03
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أظهرت النتائج الأولية شبه المحسومة في دائرة الشوف ـ عاليه فوز الأسماء التالية بمقاعد الدائرة:

تيمور جنبلاط - الشوف

جورج عدوان - الشوف

بلال عبدالله - الشوف

غسان عطالله - الشوف

فريد البستاني - الشوف

نجاة صليبا - الشوف

حليمة القعقور - الشوف

مروان حماده - الشوف

مارك ضو - عاليه

نزيه متى - عاليه

راجي السعد - عاليه

أكرم شهيب - عاليه

سيزار أبي خليل – عاليه

وأشارت مصادر من ماكينة "لائحة الجبل" لـ "لبنان 24" إلى ان هناك صندوقا تم الاشتباه بالتلاعب به في بلدة برجا اذ وصل إلى بيت الدين بعد فض الاختام عنه وعدم ختم المحاضر.

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