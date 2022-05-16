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لبنان

ارتفاع بسيط في دراجات الحرارة.. اليكم طقس الايام المقبلة

Lebanon 24
16-05-2022 | 04:42
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا  قليل الغيوم الى غائم جزئيا احيانا مع ارتفاع في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، ودون تعديل في المناطق الساحلية، وظهور الضباب الكثيف على المرتفعات خلال الفترة الصباحية مع احتمال تساقط بعض الرذاذ شمالا خلال الفترة الصباحية.
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وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: طقس ربيعي متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط بسبب المنخفض الجوي المحدود الفعالية المتمركز فوق تركيا.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر أيار بين 18 و 27 درجة.
 
- الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة وأجواء سديمية، وارتفاع نسبة الرطوبة التي تؤدي الى سوء في الرؤية أحيانا مع تشكل ضباب بدءا من مستويات منخفضة، وانخفاض في درجات الحرارة.
 
الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا احيانا مع ارتفاع في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، ودون تعديل في المناطق الساحلية، وظهور الضباب الكثيف على المرتفعات خلال الفترة الصباحية مع احتمال تساقط بعض الرذاذ شمالا خلال الفترة الصباحية.
 
الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا احيانا، وارتفاع اضافي في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل واستقرارها على الساحل، وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل واستمرار تكون الضباب الكثيف على المرتفعات خلال الفترتين الصباحية والمسائية، واحتمال تساقط رذاذ محلي بخاصة شمال البلاد.
 
الخميس: قليل الغيوم اجمالا وارتفاع اضافي وملحوظ في درجات الحرارة، وانخفاض في نسبة الرطوبة وظهور طبقات من الغبار تؤدي الى أجواء سديمية وبالتالي سوء في الرؤية.
 
- الحرارة على الساحل من  18الى 29 درجة، فوق الجبال من 12 الى 22 درجة، في الداخل من 14 الى 28 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 12 و 40 كلم/س.
- الانقشاع: سيئ بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين  45 و 85%.
- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج، حرارة سطح الماء: 23 درجة.
- الضغط الجوي:764 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 05:37
- ساعة غروب الشمس: 19:34
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