جريحان في حادث سير في طرابلس (صورة)

أفاد مندوب "لبنان 24" عن سقوط جريحين نتيجة حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية على طريق المرفأ في طرابلس.



وتعمل فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والاغاثة على اسعافهما ونقلهما الى أحد مستشفيات المنطقة.

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