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لبنان

جريحان في حادث سير في طرابلس (صورة)

Lebanon 24
16-05-2022 | 05:14
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أفاد مندوب "لبنان 24" عن سقوط جريحين نتيجة حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية على طريق المرفأ في طرابلس.

وتعمل فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والاغاثة على اسعافهما ونقلهما الى أحد مستشفيات المنطقة. 
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