درويش: الانتخابات النيابية عكست تغييراً جذرياً في مزاج الناخب الطرابلسي

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شدد عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب الدكتور علي درويش على أن الانتخابات النيابية عكست تغييراً جذرياً في مزاج الناخب الطرابلسي وكرسّت خلطة جديدة تستدعي قراءة متأنية للأرقام التي سجلت".ورأى في حديث الى اذاعة "صوت كل لبنان": "أن الفرز لا يزال مستمرا في بعض الأقلام على أن تصبح الصورة النهائية أوضح خلال النهار"، مشيرا الى "أن خمس لوائح قد حصدت حاصلا في دائرة الشمال الثانية مع خرق مقبول لقوى التغيير ما يؤكد ان الناخب الطرابلسي حدد خيارات معينة يجب دراستها".ورأى "أن في المرحلة المقبلة تحديات بدأت بنتائج الانتخابات وفي التغيير دفعة إيجابية بالمنهجية يبنى عليها للاستحقاقات المقبلة".