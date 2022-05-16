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لبنان

"في مهلة لا تتعدى ثلاثة ايام".. هل سنكون أمام أزمة رغيف جديدة؟

Lebanon 24
16-05-2022 | 05:35
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أعلن اتحاد نقابات المخابز والافران أن "قطاع الافران يمر بأزمة نقص حادة في مادة الطحين منذ اسبوعين و لم يتحرك الاتحاد حرصا منه على تمرير العملية الانتخابية دون ازمة ولعدم اتهامه بإحداث بلبلة في قطاع الرغيف في الظروف الراهنة". 
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وقال في بيان: "أما وبعد انتهاء الانتخابات، بات من الضروري ان نطرح الصوت للمطالبة بتأمين حاجة الافران والمخابز للطحين بعد أن شارفت كميات الطحين لدى الافران على الاتتهاء في مهلة لا تتعدى ثلاثة ايام. علما ان حجم الانتاج لدى الافران المتوفر لديها الطحين لا يتعدى الخمسين بالمئة. 

ويسأل الاتحاد جميع المسؤولين المعنيين عن الآلية المعتمدة في الموافقة على فواتيراستيراد القمح المقدمة من المطاحن بحيث تتم الموافقة استنسابيا وقد تكون مناطقية خصوصا ان مطاحن عديدة  لديها مخزون من القمح بالامانة لم يتم تسديد ثمنها وفق الآلية المعتمدة في الدعم وهذه المطاحن بلغ عددها 7 مطاحن هي من المطاحن الاساسية في تأمين الطحين للخبز العربي وهي : الشهباء، البركة، الحديثة، البقاع، الدورة، الشرق الاوسط والجنوب الكبرى التي تغذي منطقة الجنوب والضاحية الجنوبية وقسما من بيروت". 

وأكد "التنسيق التام والشامل مع وزير الاقتصاد و التجارة الذي لايألو جهدا في الموافقة على عمليات استيراد القمح بسرعة"، وسأل: "لماذا لم يطرح هذا الملف على طاولة مجلس الوزراء في الجلسة الاخيرة مما يثير لدينا الشكوك ان هناك "قطبة مخفية" ولصالح من؟".  

وحذر الاتحاد من "عدم معالجة هذا الموضوع اليوم قبل الغد لأن الازمة واقعة وقد تتفاقم خلال اليومين المقبلين".  

 
المصدر: الوكالة الوطنية
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