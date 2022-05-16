Advertisement

لبنان

دائرة "الشوف-عاليه"... اليكم النتائج النهائية

Lebanon 24
16-05-2022 | 06:00
A-
A+
Doc-P-952888-637883030757245275.jpg
Doc-P-952888-637883030757245275.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
اليكم نتائج الأصوات التفضيلية لكل مرشح في دائرة جبل لبنان الرابعة- الشوف عاليه: 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سمير جعجع: رهان الرئيس ميقاتي ووزير الداخلية والشعب اللبناني على إجراء الانتخابات نجح
lebanon 24
16/05/2022 15:58:35 Lebanon 24 Lebanon 24
"نيويورك تايمز": بعد انهيار لبنان.. هل تستطيع الانتخابات إصلاح البلد؟
lebanon 24
16/05/2022 15:58:35 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد 24 سنة على انتخابها.. ملكة جمال لبنان 1998 تصوت مع زوجها في الانتخابات شاهدوا كيف أصبحت (صور)
lebanon 24
16/05/2022 15:58:35 Lebanon 24 Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف: أشهر صعبة بانتظار اللبنانيين.. هذا ما سيحصل بعد الانتخابات والدولار سيتخطى هذا الرقم (فيديو)
lebanon 24
16/05/2022 15:58:35 Lebanon 24 Lebanon 24

الانتخابات

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:45 | 2022-05-16
03:46 | 2022-05-16
05:00 | 2022-05-16
07:00 | 2022-05-16
08:52 | 2022-05-16
08:45 | 2022-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website