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لبنان

الجيش يُحرّر المخطوف جوزف مفرّج في سوريا... وهذه تفاصيل العمليّة الامنيّة المعقّدة

Lebanon 24
16-05-2022 | 06:16
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 15 /5 /2022، وبعد عملية أمنية معقّدة، تمكنت مديرية المخابرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية السورية من تحرير اللبناني جوزف جرجي مفرّج المخطوف إلى سوريا والذي يحمل الجنسية الكندية، من دون دفع أيّ فدية. كما أوقفت مجموعة من العصابة التي إختطفته بتاريخ 15 /4 /2022 على طريق المطار.
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بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
 
وكان " لبنان ٢٤" ذكر أمس، أنّه تمّ تحرير المخطوف جوزف مفرّج في محافظة حمص السورية، بعد عملية نوعية للجيش السوري . لقراءة الخبر الرجاء الضغط هنا
 
 
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