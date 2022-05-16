الجيش يُحرّر المخطوف جوزف مفرّج في سوريا... وهذه تفاصيل العمليّة الامنيّة المعقّدة

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:بتاريخ 15 /5 /2022، وبعد عملية أمنية معقّدة، تمكنت مديرية المخابرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية السورية من تحرير اللبناني جوزف جرجي مفرّج المخطوف إلى سوريا والذي يحمل الجنسية الكندية، من دون دفع أيّ فدية. كما أوقفت مجموعة من العصابة التي إختطفته بتاريخ 15 /4 /2022 على طريق المطار.بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.