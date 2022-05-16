في دائرة "كسروان وجبيل"... كيف بدت النتائج النهائية؟





وبالتالي أتت النتائج على الشكل التالي:

Advertisement أظهرت النتائج النهائية للإنتخابات النيابية، وفقا لماكينة النائب فريد هيكل الخازن أنّ لائحة فريد الخازن في دائرة جبل لبنان الأولى (كسروان – جبيل), تمكّنت من تأمين الحاصل.وبالتالي أتت النتائج على الشكل التالي:

فريد هيكل الخازن عن المقعد الماروني.



ندى البستاني عن المقعد الماروني (التيار الوطني الحرّ).



سليم الصايغ عن المقعد الماروني (الكتائب اللبنانية).



نعمة إفرام عن المقعد الماروني.



وأمّا عن جبيل:



زياد الحوّاط عن المقعد الماروني (القوات).



سيمون أبي رميا عن المقعد الماروني (التيّار الوطني الحرّ).



رائد برو عن المقعد الشيعي (الحزب).





