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لبنان

في دائرة "كسروان وجبيل"... كيف بدت النتائج النهائية؟

Lebanon 24
16-05-2022 | 07:12
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أظهرت النتائج النهائية للإنتخابات النيابية، وفقا لماكينة النائب فريد هيكل الخازن أنّ لائحة فريد الخازن في دائرة جبل لبنان الأولى (كسروان – جبيل), تمكّنت من تأمين الحاصل.

وبالتالي أتت النتائج على الشكل التالي:
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فريد هيكل الخازن عن المقعد الماروني.

ندى البستاني عن المقعد الماروني (التيار الوطني الحرّ).

سليم الصايغ عن المقعد الماروني (الكتائب اللبنانية).

نعمة إفرام عن المقعد الماروني.

وأمّا عن جبيل:

زياد الحوّاط عن المقعد الماروني (القوات).

سيمون أبي رميا عن المقعد الماروني (التيّار الوطني الحرّ).

رائد برو عن المقعد الشيعي (الحزب).


 
 
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