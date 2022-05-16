بالاسماء... من فاز بالمقاعد النيابيّة في دائرة البقاع الاولى؟

أعلن المكتب الاعلامي للنائب ميشال ضاهر أنّه فاز بأحد مقاعد الروم الكاثوليك في دائرة البقاع الاولى. وحصلت لائحته على 15477 صوت.



Advertisement وقال النائب المنتخب الياس اسطفان للـ"أم تي في": "انتصر الشعب في هذا اليوم العظيم ويجب أن نستعيد الدولة والقرار ونحن هنا "كرمالن وكرمال لبنان".

وحصلت كلّ من لائحتي "زحلة الرسالة" و"زحلة السيادة" على 3 مقاعد، بحسب ما أعلن النائب سليم عون عبر حسابه على "تويتر".

لتتوزّع المقاعد على الشكل التالي:

ميشال ضاهر عن مقعد الروم الكاثوليك

جورج عقيص عن مقعد الروم الكاثوليك

الياس اسطفان عن مقعد الروم الارثوذكس

بلال الحشيمي عن المقعد السني

سليم عون عن المقعد الماروني

جورج بوشكيان عن مقعد الارمن الارثوذكس

رامي أبو حمدان عن المقعد الشيعي