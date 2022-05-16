الانتخابات النيابية... اليكم النتائج النهائية وفقا لبعض الماكينات الانتخابية

بدأت الأرقام النهاية وشبه الرسمية للانتخابات النيابية التي جرت في الأمس بالصدور في مختلف الدوائر والمناطق اللبنانية، مع العلم ان هناك مجموعة اقلام وصناديق في بعض الدوائر ما زالت قيد الفرز.

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وبحسب المعلومات تم انهاء الفرز بـ4 محافظات بشكل نهائي وهي دائرتي الجنوب والأولى والثانية وفي جبل لبنان وتحديداً جبيل وكسروان كما انتهت عملية الفرز في دائرة البقاع الأولى.

ومن المرجح أن يعقد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي مؤتمرا صحافيا يعلن فيه النتائج الرسمية فور جهوزها.

وفي التالي، نقدم لكم نتائج مختلف الدوائر التي أصبحت محسومة حتى الساعة:

دائرة جبل لبنان الرابعة: شوف-عالية

البقاع الأولى (وفقا لماكينة النائب ميشال الضاهر)





كذلك، حصلت كلّ من لائحتي "زحلة الرسالة" و"زحلة السيادة" على 3 مقاعد.



وتوزّعت المقاعد على الشكل التالي:



ميشال ضاهر عن مقعد الروم الكاثوليك

جورج عقيص عن مقعد الروم الكاثوليك

الياس اسطفان عن مقعد الروم الارثوذكس

بلال الحشيمي عن المقعد السني

سليم عون عن المقعد الماروني

جورج بوشكيان عن مقعد الارمن الارثوذكس

رامي أبو حمدان عن المقعد الشيعي أعلن ميشال ضاهر أنّه فاز بأحد مقاعد الروم الكاثوليك في دائرة البقاع الاولى. وحصلت لائحته على 15477 صوت.كذلك، حصلت كلّ من لائحتي "زحلة الرسالة" و"زحلة السيادة" على 3 مقاعد.وتوزّعت المقاعد على الشكل التالي:ميشال ضاهر عن مقعد الروم الكاثوليكجورج عقيص عن مقعد الروم الكاثوليكالياس اسطفان عن مقعد الروم الارثوذكسبلال الحشيمي عن المقعد السنيسليم عون عن المقعد المارونيجورج بوشكيان عن مقعد الارمن الارثوذكسرامي أبو حمدان عن المقعد الشيعي

دائرة جبل لبنان الأولى "كسروان – جبيل" (وفقا لماكينة النائب فريد هيكل الخازن)

أظهرت النتائج النهائية للإنتخابات النيابية، وفقا لماكينة النائب فريد هيكل الخازن أنّ لائحة فريد الخازن في دائرة جبل لبنان الأولى (كسروان – جبيل), تمكّنت من تأمين الحاصل.



وبالتالي أتت النتائج على الشكل التالي:

فريد هيكل الخازن عن المقعد الماروني.



ندى البستاني عن المقعد الماروني (التيار الوطني الحرّ).



سليم الصايغ عن المقعد الماروني (الكتائب اللبنانية)



نعمة إفرام عن المقعد الماروني.



وأمّا عن جبيل:



زياد الحوّاط عن المقعد الماروني (القوات).



سيمون أبي رميا عن المقعد الماروني (التيّار الوطني الحرّ).



رائد برو عن المقعد الشيعي (الحزب).

دائرة الجنوب الأولى (وفقا لماكينة النائب أسامة سعد)



اسامة سعد وعبد الرحمن البزري عن المقعدين السنيين ( ننتخب للتغيير).



سمير الاسمر ( القوات اللبنانية )وشربل مسعد ( ننتخب للتغيير) عن المقعدين المارونيين.



غادة ايوب ( القوات اللبنانية ) عن المقعد الكاثوليكي .



خسارة مدوية للتيار الوطني الحر وايضا للنائب إبراهيم عازار.

بيروت الثانية (وفقا لماكينة حركة أمل)

دائرة الشمال الثانية: (حتى الساعة 2 بعد الظهر ووفقاً لماكينة لائحة "انقاذ وطن")



- لائحة انقاذ وطن: ٣ مقاعد

- لائحة الارادة الشعبية : مقعدين

- لائحة لبنان لنا: مقعدين

- لائحة التغيير : مقعدين

- لائحة للناس: مقعد

- لائحة انتفض: مقعد

دائرة الشمال الاولى "عكار": (حتى الساعة 2 ونص بعد الظهر ووفقاً لماكينة لائحة "انقاذ وطن")



- لائحة التيار الوطني الحر: ٣ مقاعد

- لائحة المدعومة من المستقبل: ٣ مقاعد

- مقعد غير محسوم بعد