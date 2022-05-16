Advertisement

لبنان

الجيش يفجر قنبلتين عثر عليهما على طريق فرعية شمالي صيدا

Lebanon 24
16-05-2022 | 08:15
A-
A+
Doc-P-952926-637883107180841544.png
Doc-P-952926-637883107180841544.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 عثر بعد ظهر اليوم على قنبلتين دفاعيتين مرميتين بجانب رصيف طريق فرعية تتوسط البولفار الشرقي والطريق البحرية شمالي مدينة صيدا.
 وقد حضرت قوة من الجيش الى المكان وعمل خبير عسكري على تفجيرهما.
Advertisement
المصدر: الوكالة الوطنية
مواضيع ذات صلة
نتائج شبه رسمية.. هؤلاء هم الفائزون في دائرة صيدا جزين
lebanon 24
16/05/2022 22:09:50 Lebanon 24 Lebanon 24
من حصد المقاعد السنية في صيدا؟
lebanon 24
16/05/2022 22:09:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الدكتور عبد الرحمن البزري: هناك حاصلان تم تأمينهما للائحتنا في صيدا وهما للنائب أسامة سعد ولي وهناك احتمال لمقعد ثالث في جزّين ولكن هذا يعود للعبة الكسور (صوت كل لبنان)
lebanon 24
16/05/2022 22:09:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"المستقبل" ينفي توجيه مناصريه للتصويت لأسامة سعد في صيدا
lebanon 24
16/05/2022 22:09:50 Lebanon 24 Lebanon 24

قنبلة

صيدا

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:48 | 2022-05-16
14:48 | 2022-05-16
14:41 | 2022-05-16
13:54 | 2022-05-16
13:53 | 2022-05-16
13:42 | 2022-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website