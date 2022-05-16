الجيش يفجر قنبلتين عثر عليهما على طريق فرعية شمالي صيدا

عثر بعد ظهر اليوم على قنبلتين دفاعيتين مرميتين بجانب رصيف طريق فرعية تتوسط البولفار الشرقي والطريق البحرية شمالي مدينة صيدا.

وقد حضرت قوة من الجيش الى المكان وعمل خبير عسكري على تفجيرهما.

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