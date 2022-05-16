القاصر علي غادر منزل ذويه في عين المير منذ يومين ولم يعد... هل من يعرف عنه شيئاً؟

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صـدر عـن المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التالــي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود القاصر:- علي عمر محمد (من مواليد عام 2009، لبناني)الذي غادر بتاريخ 14-5-2022، منزل ذويه الكائن في بلدة عين المير في قضاء جزين، ولم يَعُد حتى تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتصال بمخفر صفاريه في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 811201/07، للإدلاء بما لديهم من معلومات.